Non si ferma al posto di blocco. Arrestato un pregiudicato 34enne

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato un pregiudicato 34enne del luogo, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, eludeva il posto di controllo imposto dai militari e si dava alla fuga. Dopo un breve inseguimento, il 34enne abbandonava l’auto cercando di fuggire a piedi, ma veniva subito bloccato dai Carabinieri. A seguito della perquisizione l’uomo sarebbe risultato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack, prontamente sequestrata.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida il 34enne è tornato in prova ai servizi sociali, misura cui era già sottoposto prima dell’arresto.