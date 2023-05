Nota dell’Mpa sulle elezioni amministrative del 2024

TRAPANI – Pubblichiamo la nota del coordinatore provinciale dell’Mpa sulle elezioni amministrative del 2024.

“Apprendiamo da una nota stampa della costituzione a Castelvetrano di un tavolo di centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2024. Tavolo che, considerati gli otto giorni che mancano al voto per 12 comuni della provincia tra cui il capoluogo, riteniamo prematuro nei tempi. Tavolo che, considerata l’assenza di MPA che ne viene a conoscenza solo a mezzo stampa, riteniamo errato anche nella forma. A maggior ragione data la presenza di un partito come Fratelli D’Italia che avrebbe dovuto interrogarsi sull’assenza nell’invito di quella porzione tra i partiti di governo regionale che tra tutti ad oggi risulta essere in provincia di Trapani, e non solo, il più vicino nella condivisione delle scelte. È chiaro che il mancato garbo politico lo immaginiamo riconducibile alla inesperienza rispetto alle dinamiche provinciali e regionali dei riferimenti locali e non certo alla consapevolezza del coordinatore provinciale Maurizio Miceli, oggi candidato sindaco di Trapani e nell’immediato condiviso da Mpa , o alla conoscenza dell’incontro da parte dell on. Nicola Catania.

Con loro, così come con tutti i riferimenti dei partiti di centrodestra, avremo modo di confrontarci in altro tempo sulle scelte che riguardano le amministrative 2024, da Castelvetrano a Mazara del Vallo, da Salemi a Salaparuta e ancor di più, all’indomani dei risultati del voto del 28 e 29 Maggio, sull’importanza e il valore dell’unità della coalizione nei progetti politico – amministrativi”.

Maricò Hopps

Coordinatore Provinciale

MPA – Trapani