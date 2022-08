“Notti di BCsicilia”, domani quattro appuntamenti: ad Agira, Castellammare, Montelepre e Palazzolo Acreide

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Sono quattro gli appuntamenti previsti per domani venerdì 12 agosto 2022 alle “Notti di BCsicilia”. Iniziative contemporaneamente in quattro province: ad Agira, Castellammare del Golfo, Montelepre e Palazzolo Acreide. La partecipazione a tutte le manifestazioni previste è gratuita. Ad Agira in programma alle ore 21,00 la visita guidata all’Abbazia di San […]

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Sono quattro gli appuntamenti previsti per domani venerdì 12 agosto 2022 alle “Notti di BCsicilia”. Iniziative contemporaneamente in quattro province: ad Agira, Castellammare del Golfo, Montelepre e Palazzolo Acreide. La partecipazione a tutte le manifestazioni previste è gratuita.

Ad Agira in programma alle ore 21,00 la visita guidata all’Abbazia di San Filippo.

A Castellammare del Golfo con inizio alle ore 18,00 è prevista l’iniziativa “Tramonto in attesa del sorger della Luna tra Storia, Natura e Letteratura”. Si inizia con la visita dell’antico borgo di Visicari sopra Scopello guidata dal prof. Vito Internicola e del Giardino Botanico di piante grasse. Inoltre aperitivo in terrazza panoramica sul Golfo di Castellammare con letture scelte da Penny Brucculeri dell’Associazione “Amici di Leonardo Sciascia” di alcuni brani tratti dai libri dello scrittore, ed infine vista del sorgere della luna piena di agosto che è conosciuta con il nome di “Luna dello “Storione” secondo antiche leggende degli Indiani d’America quando era abbondante la pesca di questo animale dall’aspetto preistorico. Appuntamento all’ingresso di Borgo Visicari. Obbligatoria la prenotazione Tel. 338.5409661 – Email: castellamaredelgolfo@bcsicilia.it.

A Montelepre in programma alle ore 20,00 “Hyccara la città sepolta: passeggiata in notturna”. Una suggestiva camminata illuminata dalla luna piena di agosto. La ricchezza del sito archeologico è dimostrata dai reperti custoditi nella sezione archeologica del Museo Civico di Montelepre e al Museo archeologico regionale Antonio Salinas di Palermo: utensili, tazze, monete greche e puniche d’argento e d’oro, reperti in bronzo e in pasta vitrea. Inoltre, nel territorio si trova una vasta necropoli a camere scavate nella roccia. Appuntamento alle Cave di Piano Gallina (Strada Provinciale 40) Lat. = 38.1024691 Long. = 13.1707033. Per informazioni Tel. 366.5270891 – Email: montelepre@bcsicilia.it.

Infine alle ore 21,00 a Palazzolo Acreide: “La via Garibaldi i suoi palazzi dal Liberty al tardo barocco”.