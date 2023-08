Nuova illuminazione di diversi punti storico-architettonici di Partanna realizzati su progetti e finanziamenti realizzati dalla precedente giunta Catania

PARTANNA – Nuova illuminazione per il Castello Grifeo, la chiesa del Purgatorio, la Matrice, il palazzo comunale, il cine Astro, il palazzo Lo Bue, il palazzo Molinari, la vasca di piazza Falcone-Borsellino e la fontana settecentesca della villa comunale e la zona archeologica di contrada Stretto, voluta dall’amministrazione comunale uscente, come spiega l’ex sindaco di […]

PARTANNA – Nuova illuminazione per il Castello Grifeo, la chiesa del Purgatorio, la Matrice, il palazzo comunale, il cine Astro, il palazzo Lo Bue, il palazzo Molinari, la vasca di piazza Falcone-Borsellino e la fontana settecentesca della villa comunale e la zona archeologica di contrada Stretto, voluta dall’amministrazione comunale uscente, come spiega l’ex sindaco di Partanna, on. Nicolo’ Catania che lo comunica con soddisfazione:

“È con senso di compiacimento che, qualche sera addietro, – ha evidenziato l’on. Catania – ho ammirato la nuova illuminazione artistica installata in alcuni monumenti e siti d’interesse del mio Comune di residenza, Partanna. È stata una soddisfazione doppia. Da un lato come cittadino e dall’altro perché questa illuminazione è il risultato di una mia idea da quando ero sindaco, condivisa e fatta propria dalla mia Giunta e dai consiglieri di maggioranza. Con la divisione green di Enel (che sul nostro territorio ha impiantato un parco eolico) è stata firmata una convenzione: la società riconosce al Comune una royalty annuale. Questa illuminazione è realizzata, dunque, a costo zero per il Comune, con una prima tranche delle royalty. I lavori sono iniziati ad aprile 2023”.