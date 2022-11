Nuovo appuntamento con il cartellone degli Amici della Musica di Trapani

TRAPANI – Domenica 20 novembre, alle ore 18.30, si torna nella Chiesa di Sant’Alberto, in Via Garibaldi, a Trapani, e sarà la volta del Duo Elimo, con il violinista Giovanni Cardillo e il pianista Francesco Buffa, entrambi di origini trapanesi. Un concerto intriso di trapanesità e monografico dedicato ad Antonio Scontrino, compositore e contrabbassista trapanese, […]

TRAPANI – Domenica 20 novembre, alle ore 18.30, si torna nella Chiesa di Sant’Alberto, in Via Garibaldi, a Trapani, e sarà la volta del Duo Elimo, con il violinista Giovanni Cardillo e il pianista Francesco Buffa, entrambi di origini trapanesi. Un concerto intriso di trapanesità e monografico dedicato ad Antonio Scontrino, compositore e contrabbassista trapanese, nel 100° anniversario della sua morte. A lui è intitolato, come ben noto, il Conservatorio di Musica della Città di Trapani.

Scontrino insegnò in diversi conservatori d’Italia, scrisse numerose opere teatrali e per orchestra.

Il Duo Elimo nasce nell’ambito del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani. Già durante gli anni di studio, il duo ha avuto occasione di cimentarsi in diverse esibizioni che ne hanno consolidato dedizione e passione per la musica da camera, in particolare per il repertorio per violino e pianoforte.

Venerdì 25 novembre, alle ore 21.00, al Cine Teatro Ariston, a Trapani, un omaggio ai più grandi successi dei Queen con “Friends will be Queen – A tribute show”, con Abele Gallo alla batteria, Francesco Giammartino al basso, Ignazio Pumilia e Pierpaolo Perrella alle chitarre, Giuseppe Tommaso Carpinteri alle tastiere, Isa Marisa Scardicchio, Marco Zichittella, Giuliana Pantaleo, Nicola Augugliaro alle voci.