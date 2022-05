Obesità: da fattore di rischio a malattia cronica. Presentato al Senato il Documento SIPREC 2022 per riportare l’attenzione sul corretto stile di vita

ROMA – Si è svolta il 13 maggio la seconda Giornata per la Prevenzione Cardiovascolare promossa dalla SIPREC. Le malattie cardiovascolari restano prima causa di decessi e una delle prime cause di ospedalizzazione. Prioritario ripartire con seri programmi di prevenzione dopo le interruzioni provocate dalla pandemia “L’obesità è causa di gravi complicazioni sia a livello […]

ROMA – Si è svolta il 13 maggio la seconda Giornata per la Prevenzione Cardiovascolare promossa dalla SIPREC. Le malattie cardiovascolari restano prima causa di decessi e una delle prime cause di ospedalizzazione. Prioritario ripartire con seri programmi di prevenzione dopo le interruzioni provocate dalla pandemia

“L’obesità è causa di gravi complicazioni sia a livello cardiovascolare che di diverse malattie non metaboliche, incluso un maggiore rischio oncologico. Dobbiamo incentivare un corretto stile di vita, basato su un’alimentazione sana, l’assenza di fumo, una costante attività fisica” sottolinea il prof. Massimo Volpe, Presidente SIPREC

Presentato al Senato della Repubblica, su iniziativa della Senatrice Paola Binetti 12a Commissione Sanità, il Documento della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare – SIPREC 2022 “Obesità: da amplificatore di rischio a malattia cronica”. L’occasione è stata la Seconda Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, promossa e organizzata dalla SIPREC il 13 maggio presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, a cui è stata conferita la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Obiettivo del Documento e della Giornata è sensibilizzare la popolazione verso un più sano stile di vita e una maggiore prevenzione sulla base delle evidenze scientifiche rilevate dalla comunità scientifica in termini di malattie cardiovascolari e non solo.