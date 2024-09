Officina Artistica Carpe Diem: al via il nuovo anno accademico con strumenti musicali, canto, teatro, pittura e danza

MARSALA – Audizioni per dar vita ad uno spettacolo ispirato al film “The Blues Brothers”, un workshop teatrale con Giovanni Carta dal titolo “Raccontare l’invisibile”, uno spettacolo con in scena i più piccoli dal titolo: ““Il meraviglioso mondo di Alice” e corsi mirati e differenziati per età di strumento musicale, canto, danza, pittura e laboratori teatrali. È tutto pronto per il nuovo anno accademico dell’Officina Artistica Carpe Diem che prenderà il via il prossimo ottobre nella sede di via Armando Diaz n. 2.

Sono oltre dieci i corsi di strumento e in particolare:

Fabio Gandolfo insegna: pianoforte, teoria, solfeggio, armonia ed esercitazioni corali; Gregorio Caimi, chitarra moderna utilizzando un metodo didattico specifico per bambini, elaborato dallo stesso Gregorio, che recentemente è diventato un libro dal titolo: “Suoniamo Insieme”, edito da Cultural Bridge. È invece Roberta Caly ad insegnare canto lirico, canto moderno ed esercitazioni corali, mentre Lea Pavia insegna canto moderno pop per adulti e per bambini.

Alessio Cordaro cura le lezioni di: contrabbasso, basso elettrico e musica d’insieme; Marco Pizzo sax moderno, pop Jazz; Vita Nastasi violino; Fabrizio Parrinello percussioni e batteria.

L’Officina artistica comprende anche un corso con approccio laboratoriale di pittura curato dal professor Enzo Campisi.

Spazio a che per la danza, l’insegnante, che cura anche i movimenti scenici in una nuova sala apposita, è Laura Margiotta.

Dopo il successo dello spettacolo “Malamore”, testo di Concita De Gregorio, messo in scena all’interno della VII Rassegna ‘a Scurata, che ha visto interpreti gli adulti del laboratorio teatrale curato da Luana Rondinelli e Alessio Piazza, gli saranno ancora i due attori, autori e registi a curare il laboratorio teatrale sia per ragazzi che per adulti. “Visto il sold out di Malamore – anticipa Fabio Gandolfo, presidente dell’Officina artistica Carpe Diem – stiamo già programmando una nuova messa in scena nei prossimi mesi, da svolgersi nel teatro comunale E. Sollima”.

Sarà inoltre attivato un laboratorio di teatro musicale per bambini a cura di Eleonora Bongiorno.

A segnare l’apertura della nuova stagione sarà l’audizione per la produzione del Musical ispirato al film “The Blues Brothers”, gli aspiranti partecipanti potranno recarsi nella sede di via Diaz, sabato 21 settembre a partire dalle ore 17,30.

Altro appuntamento atteso: è il Workshop condotto dall’attore e regista Giovanni Carta dal titolo: “Raccontare l’Invisibile”, che si terrà nei giorni: 30 settembre, 1 e 2 ottobre dalle 20,30 alle 23,30.

“L’obiettivo dell’Officina artistica Carpe Diem – spiega il presidente Fabio Gandolfo – è offrire l’opportunità di approcciarsi all’arte a più livelli. Iniziamo con corsi caratterizzati da un approccio ludico destinati ai bambini dai 5 ai 10 anni, per poi procedere verso una maggiore preparazione per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e poi anche con corsi mirati per ottenere competenze tali da accedere al conservatorio e alle maggiori accademie nazionali. Esempio di quanto prodotto è la collaborazione di diversi anni con l’Ente Luglio Musicale dove i nostri allievi hanno costituito delle voci bianche guidato da Roberta Caly”.

Tra le novità messe in campo: una collaborazione con la Dario Li Voti Drum School.

Spazio anche per i piccoli, il 28 ottobre nel teatro Impero, andranno in scena i più giovani alunni con lo spettacolo “Il meraviglioso mondo di Alice”

A gennaio saranno aperte le porte dell’auditorium “Vito Trapani”, dove andrà in scena la terza edizione di “MostrArti”, che vedrà esibirsi saranno i partecipanti del laboratorio teatrale.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 393 979 9988.