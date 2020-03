Oggi la famosissima cantante Mina compie 80 anni

ROMA – Auguri a Mina, la più grande cantante italiana di sempre, che oggi ( 25 marzo 2020) compie 80 anni. Affermatasi giovanissima, Mina, soprannominata “la Tigre di Cremona”, ha avuto un successo strepitoso negli anni ’60 e ’70. Nel 1978, all’apice del successo, decise di allontanarsi dalle scene anche se la sua è stata un’assenza fisica, ma non artistica in quanto ha continuato a produrre album di grande successo, da sola o in compagnia di altri artisti quali Fossati, Battisti, Celentano. Mina continua ad essere oggi la cantante più amata e ascoltata da ogni generazione.