On. Catania: “Non può rimanere irrisolta” l’urbanizzazione del Quartiere Villa Rosina a Trapani

TRAPANI – «È impensabile che nel 2023 ci siano ancora quartieri di città come Trapani che attendono di essere urbanizzati. La questione di Villa Rosina è la stessa che vivono alcuni Comuni della Valle del Belice come Santa Margherita di Belice e che conosco abbastanza bene essendo stato coordinatore dei sindaci belicini. Questione che non può certamente rimanere irrisolta». Lo ha detto il deputato regionale Nicolò Catania a margine dell’assemblea cittadina che si è tenuta ieri sera (8 maggio) a Trapani. Erano presenti anche i colleghi deputati Dario Safina, Stefano Pellegrino e Cristina Ciminnisi. «Una interessante opportunità per reperire i fondi necessari è il Fondo per lo sviluppo e la coesione e di questo abbiamo già parlato a Palermo col Ministro Raffaele Fitto», ha detto Catania. Che ha aggiunto: «Bisognerà prevedere i fondi anche per la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e su questo penso che l’orientamento della deputazione provinciale è unanime. Da parte dell’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò c’è piena disponibilità. Lui conosce la problematica e ha già incontrato una delegazione di abitanti del quartiere a Trapani».