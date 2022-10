On. Safina: “La Regione rinforzi le città più colpite dai continui nubifragi con uomini e mezzi della Protezione Civile”

TRAPANI – “Non siamo più davanti a fatti eccezionali, le precipitazioni copiose delle ultime due settimane sono la dimostrazione che le nostre città non sono in grado, per motivi tecnici risalenti ad una infrastrutturazione datata ed anche non adeguata, di affrontare in maniera autonoma le alluvioni che si verificano. È necessario procedere con immediatezza alla […]

