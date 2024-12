Online il trailer di “Gli eroi vestiti di bianco” di Alessandro Parrello, lo short movie realizzato per i 160 anni delle capitanerie di porto – guardia costiera trailer

ROMA – È online il trailer di Gli Eroi Vestiti di Bianco di Alessandro Parrello, lo short movie nato da una collaborazione tra Cortinametraggio e Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in occasione del Centosessantesimo anno dalla fondazione del Corpo, che ricorrerà nel 2025.

Il film di Parrello, che firma anche soggetto e sceneggiatura originale, è stato selezionato dalla Guardia Costiera nell’ambito del concorso indetto da Cortinametraggio.

La proiezione in anteprima assoluta del cortometraggio avverrà il prossimo 3 dicembre, durante l’evento di presentazione del calendario 2025 della Guardia Costiera dedicato al 160° anniversario delle Capitanerie di Porto, occasione in cui saranno anche anticipati gli eventi previsti per tutto il 2025, con un percorso che avrà tappe in tutta Italia. La pellicola, prodotta da West 46th Films con il contributo di Elman e Trend Micro, rende omaggio alla storia delle Capitanerie di Porto, con un racconto fantastico che fonde azione, storia e romanticismo.

Gli Eroi Vestiti di Bianco narra la storia del Comandante Adriano Forti (Marco Bonini), che, durante un’operazione di soccorso in seguito a un attacco hacker, incontra un misterioso anziano che lo trasporta nel 1865, anno della fondazione delle Capitanerie di Porto. Attraverso un viaggio tra passato e presente, Forti scopre un profondo legame di valori che unisce le generazioni di uomini e donne della Guardia Costiera, culminando in una missione speciale guidata dall’Ammiraglio Veli.

L’opera, con la sua trama avvincente e la messa in scena spettacolare e cinematografica, non è solo un omaggio alle gesta e alla storia della Guardia Costiera italiana, ma un vero e proprio tributo ai valori universali che guidano chi sceglie di indossare questa divisa.