Open Day Futura a Trapani: scopri l’offerta formativa 2024 e percorsi di eccellenza professionale

TRAPANI – L’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura organizza un open day domani 14 dicembre a Trapani, dalle ore 15.00 alle ore 18:00, nella sede di Via Alcamo 84, per presentare l’offerta formativa 2024.

Durante l’open day, insegnanti e tutor forniranno dettagli sui percorsi formativi. In particolare saranno presentati i corsi di Operatore del benessere – Acconciatura, Operatore del benessere – Estetica, Operatore della Ristorazione (Cuoco), finanziati dalla Regione Siciliana.

Si tratta di percorsi educativi di qualità e valore, equiparati all’istruzione tradizionale. I titoli rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale. Possono iscriversi giovani che hanno completato la scuola media o coloro che hanno frequentato uno o più anni delle superiori e desiderano cambiare indirizzo di studi. I percorsi durano 3 anni, seguiti da un esame per ottenere l’attestato di qualifica professionale, e si può accedere anche al quarto anno per il Diploma Tecnico Professionale. Gli studenti hanno l’opportunità di svolgere stage aziendali e possono essere assunti come apprendisti.

Le iscrizioni al 1° anno possono essere fatte su www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Per informazioni contattare il numero 0923/28006-26683 o recarsi nella sede di Trapani in Via Alcamo 84.