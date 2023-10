PARTANNA – Il recupero del nostro patrimonio storico-architettonico è un punto cruciale per una politica attiva ed illuminata che voglia contraddistinguersi per capacità organizzativa e culturale. Poste le difficoltà burocratiche che ostacolano ogni passaggio amministrativo, sarebbe auspicabile che dirigenti, associazioni, privati tutelassero perlomeno le aree circostanti agli edifici di valore storico. In queste ore è in atto un’opera di bonifica all’interno della chiesa di San Nicola da Tolentino promossa dalla “Misericordia” di Partanna. L’area per anni versava in uno stato di totale abbandono.

Stefano Caruso