Ordine di carcerazione per un pregiudicato per atti sessuali con minore, pornografia minorile e adescamento di minore

SALEMI – I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato un pregiudicato nato in Germania ma residente a Salemi, classe 73, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per i reati di adescamento di minori, atti sessuali con minorenni e pornografia minorile.

L’arrestato deve espiare una pena di un anno e mezzo di reclusione per i predetti reati commessi tra gli anni 2015 e 2016 a Salemi.

Al termine delle formalità di rito il 50enne è stato ristretto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.