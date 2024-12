Originario di Trapani, Alessandro Gervasi, di soli 6 anni, vince nella categoria Pianisti Junior e approda alla finalissima del Tour Music Fest 2024

TRAPANI – Alessandro Gervasi, talento di soli 6 anni proveniente da Trapani, il 25 novembre ha raggiunto un importante traguardo, vincendo la finale Musicisti nella categoria Pianisti Junior che gli ha permesso di esibirsi all’evento finale del 1° dicembre nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Little Tony di San Marino.

Il TMF, il più grande contest musicale europeo, ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 29.000 artisti da 12 Paesi, ma Alessandro Gervasi si è distinto grazie alla sua straordinaria abilità tecnica, passione e dedizione alla musica, conquistando una giuria d’eccezione. Con un percorso che lo ha visto eccellere fin dalle Audizioni Live, Alessandro Gervasi giovane ragazzo di soli 6 anni ha così ottenuto la possibilità di esibirsi davanti a luminari della musica italiana e internazionale, come Beppe Vessicchio, Kara DioGuardi (giudice di American Idol e autrice per star come Pink e Demi Lovato) e i coach di Berklee College of Music.

Per Alessandro Gervasi il Tour Music Fest rappresenta una vetrina internazionale unica, un’occasione unica per far sbocciare il proprio sogno musicale avendo come trampolino di lancio un palco ambitissimo da tantissimi artisti. Dopo aver superato con successo le Audizioni e vincendo la finale musicisti categoria pianisti junior è pronto a farsi strada nel mondo della musica con il suo talento e la sua determinazione.

Nel promuovere una concezione dell’arte e della crescita artistica fondata sulla condivisione e sull’incontro, piuttosto che sulla pura competizione e sull’apparenza, e con lo scopo di supportare e valorizzare i giovani talenti mettendo loro a disposizione importanti opportunità di confronto, Gianluca Musso, direttore del Tour Music Fest, ha dichiarato: “Gli artisti emergenti sono il futuro della musica e San Marino in quei giorni è stata la capitale europea della musica emergente”.