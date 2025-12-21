PACCHERI AI GAMBERI con emulsione al basilico

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 300 g pomodorini datterini, 400 g di gamberi, 350 g di paccheri, 1 cipolla, prezzemolo, vino bianco, 1 bustina di zafferano, olio extravergine, sale, pepe, un mazzetto di basilico.

Per il fumetto: sgusciate i gamberi e raccogliete le teste in una casseruola con un bicchiere di vino e g 300 di acqua, prezzemolo e sale. Schiacciate le teste e cuocete fino a ridurre il liquido della metà. Filtrate con un colino.

Per l’emulsione al basilico: sbollentate rapidamente le foglie di basilico in acqua bollente per 30 secondi, scolatele subito e immergetele in una ciotola con acqua ghiacciata per fermare la cottura. Asciugatele bene. Mettete le foglie di basilico in un frullatore, aggiungete un filo d’olio, un cubetto di ghiaccio, sale e pepe. Frullate a intermittenza, per evitare di ossidare il basilico, fino a ottenere una crema liscia e omogenea e della consistenza desiderata, aggiungendo acqua se necessario. Rosolate la cipolla tritata con un filo d’olio, i pomodorini divisi a metà o in quarti, un po’ del fumetto, lo zafferano e cuocete a fuoco medio per 30 minuti circa. Unite altro fumetto, se lo ritenete opportuno. Lessate i paccheri al dente, saltate a fiamma vivace, aggiungete le code dei gamberi a tocchetti e servite in piatti guarniti con emulsione al basilico. Guarnite con pistilli di zafferano (facoltativo)