Paceco: combustione illecita di rifiuti. Due arresti

PACECO – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani hanno tratto in arresto due cittadini stranieri di 39 e 56 anni per combustione illecita di rifiuti.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, “espletato nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani”, sorprendevano i due uomini in un’area agricola del comune di Paceco, intenti a bruciare vari rifiuti alcuni dei quali classificati come pericolosi, al fine di smaltirli in illecita maniera.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Trapani che permetteva di estinguere le fiamme, i due uomini venivano posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, che convalidava l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.