Paceco: controlli alle aziende. Denunciato un allevatore

PACECO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e i Carabinieri Forestali Nucleo Cites del Distaccamento di Trapani hanno eseguito in questi giorni una serie di controlli – sulla base di obiettivi definiti dalla Prefettura di Trapani – presso aziende locali per incrementare la tutela dei lavoratori e la sicurezza alimentare dei prodotti di maggior consumo in occasione delle imminenti festività pasquali.

All’esito dei servizi è stato denunciato un 62enne di Paceco, titolare di una ditta individuale di allevamento di ovini e caprini, ritenuto presunto responsabile di

impiego di un lavoratore in nero;

plurime violazioni in materia di antinfortunistica;

utilizzo di tre flaconi di farmaci veterinari, sottoposti a sequestro – non tracciati;

illecita attività di stoccaggio e lavorazione di prodotti caseari in assenza di registrazione sanitaria;

I militari operanti hanno pertanto proceduto al blocco di 510 capi ovini e caprini (per un valore di circa 100.000 €) per sospetta non conformità a causa di presunta somministrazione di antibiotici non tracciati oltre ad elevare sanzioni e ammende per oltre 30 mila euro.