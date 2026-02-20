Paceco, controlli dei Carabinieri per la sicurezza nei locali pubblici

PACECO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in aderenza alla Direttiva del Ministero dell’Interno e nell’ambito delle determinazioni assunte in seno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, stanno procedendo all’esecuzione, soprattutto in chiave preventiva, di una serie di controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Paceco, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani, al personale della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dell’ASP di Trapani, hanno sottoposto a controllo, in quel Comune, un’attività commerciale d’ intrattenimento e spettacoli.

All’esito dell’ispezione sono stati deferiti all’A.G. i legali rappresentati della società in quanto sono state riscontrate violazioni per le quali è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per oltre 12 mila euro.

Tra le violazioni si è riscontrato:

– omessa informazione circa i rischi connessi l’attività aziendale;

– omessa formazione e addestramento circa la mansione specifica;

– individuazione di un lavoratore in nero su due presenti.



Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco è altresì emerso il mancato aggiornamento del piano di emergenza, la presenza insufficiente di addetti antincendio; la mancata sicurezza nella cabina elettrica ed in materia di uscite di sicurezza.

I controlli congiunti e interforze proseguiranno anche nei prossimi mesi al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che dei clienti.

