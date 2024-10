Padre Giovanni Adami, al via fase diocesana riconoscimento martire

MAZARA DEL VALLO – Martedì 22 ottobre, alle ore 10, nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo, sarà avviata la sessione iniziale della fase diocesana per il riconoscimento del martirio del padre gesuita Giovanni Matteo Adami, mazarese, sacerdote religioso della Compagnia di Gesù, missionario in Giappone, ucciso a causa della fede cristiana il 22 ottobre 1633 a Nagasaki. Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha convocato tutto il clero diocesano per domani, martedì 22. Padre Giovanni Matteo Adami nacque a Mazara del Vallo il 17 maggio 1576 e fece parte della Compagnia di Gesù sino alla sua morte, avvenuta dopo essere stato catturato e condannato al supplizio. Padre Adami fu molto apprezzato da personalità di rilievo nella storia della Chiesa del suo tempo, come il cardinale Giulio Antonio Santori e lo stesso Preposto Generale, padre Claudio Acquaviva; così come molto vicino gli fu padre Pietro Spinelli, rettore di importanti collegi gesuitici, compreso il Collegio Romano, dove avvenne la prima formazione di padre Adami. Di padre Adami rimangono le poche lettere manoscritte, sopravvissute a naufragi e traversie diverse che tormentarono le comunicazioni fra Giappone ed Europa e costituiscono uno dei riferimenti più importanti della sua storia. Sono conservate presso l’Archivum Romanum Societatis Iesu di Roma con date di invio che vanno dal 1615 al 1624. Si tratta di lettere in lingua italiana e in lingua portoghese.