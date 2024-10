Palmosa Fest: presentazione del libro “Dimenticami dopodomani”

CASTELVETRANO – La terza edizione del Palmosa Fest è stata aperta con la presentazione del libro “Dimenticami Dopodomani” di Andrea Di Consoli. Un testo poetico di vicende ambientate per lo più nel Sud e nelle tradizioni popolari del Mezzogiorno e ricche di tematiche esistenziali quali l’amore, la solitudine, l’identità meridionale, le fobie, i sensi di colpa etc. All’incontro, svoltosi presso l’ex Convento dei Minimi, hanno partecipato, oltre all’autore, il direttore artistico del Palmosa Fest, la giornalista Jana Cardinale ed il critico d’arte Roberta Tosi. Il sottofondo musicale è stato curato dai maestri Rosario Guzzo e Franco Giacomarro con la partecipazione vocale di Silvia Leone. Durante la presentazione sono stati letti da Sonia Giambalvo alcuni passi del libro. A portare i saluti dell’ Amministrazione Lentini è stata l’Assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia.

La presidente del Palmosa Fest, la prof.ssa Bia Cusumano, ai nostri microfoni, ha dichiarato che sarà un’edizione, dedicata alla figura della cantautrice siciliana Rosa Balistreri e che saranno diversi gli appuntamenti, non solo letterari, che animeranno i prossimi incontri.

Stefano Caruso