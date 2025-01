a cura di Ina Venezia



Ingredienti: 500 g di zucchine, 1 cipollotto, 200 g di pomodorini datterini, 100 g di feta (oppure pecorino grattugiato con grattugia a fori larghi), 60 ml di olio extravergine di olio evo, 250 g di farina tipo 0, sale, pepe.

Lavate le zucchine, asciugatele e grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Tritate finemente il cipollotto (o una cipolla piccola). Lavate i pomodorini, eliminate i semi e tagliateli a pezzettini piccoli.

Trasferite tutte le verdure in una ciotola, salate e massaggiate le verdure con le mani, senza scolare il liquido che si formerà. Aggiungete la feta schiacciandola con la forchetta (o il pecorino), l’olio extravergine di oliva, un pizzico di pepe e la farina poca per volta. Amalgamate tutto con le mani.

Trasferite il composto sulla leccarda del forno rivestita con carta forno e distribuitelo utilizzando una spatola o un cucchiaio.

Fate cuocere il pane di verdure in forno statico preriscaldato, a 200° per 35 minuti, fino a quando risulterà dorato. Eventualmente allungate la cottura di qualche minuto.