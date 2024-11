Papik presenta “Wait for Christmas”il nuovo singolo di Kelly Joyce

ROMA – Terminata l’ultima stagione del programma RAI “Tale Quale Show“, Kelly Joyce si prepara a festeggiare il Natale presentando il nuovo singolo “Wait for Christmas” insieme all’icona del Nu-Jazz Papik.

La canzone, appositamente scritta per Kelly Joyce dallo stesso Papik è una traccia RnB carica di energia, pensata come colonna sonora per la prossima festività natalizia e per quelle a venire. Il nuovo singolo è disponibile dal oggi 29 novembre in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali da Alman Music.

Il 5 dicembre verrà poi pubblicato il videoclip della canzone, ironicamente sottotitolato “The Christmas Casting”, con la coinvolgente coreografia interpretata da Kelly e il suo corpo di ballo nel suggestivo scenario del Teatro Verdi di Cesena.