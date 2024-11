Pariscanaille: la chanson française classique

TRAPANI – La chanson française rivive domani domenica 24 novembre alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi a Trapani. Il celebre chansonnier Jean François Bernard, accompagnato da Paolo Zirilli al pianoforte, presenta “Pariscanaille“, un viaggio attraverso i classici della canzone francese.

L’evento rende omaggio all’età d’oro della canzone francese moderna, che tra gli anni ’30 e ’60 del secolo scorso ha segnato la storia della musica internazionale.

Jean François Bernard (JFB), allievo per un decennio di Gilbert Bécaud, è oggi l’unico artista presente in Italia a interpretare autenticamente sia “la Chanson Française Classique” che “La Chanson Française en Jazz”.

L’evento si inserisce nella stagione concertistica 2024/25 di Mema e Trapani Classica.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp +39 376 1380272.