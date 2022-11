Partanna, citta’ che legge

Il Centro intende valorizzare l’operato dell’Amministrazione comunale che in primo luogo si presta a divulgare e sottolineare l’importanza della lettura e della cultura stessa. L’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale e del Centro per il libro è sempre stato quello di promuovere politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani e di realizzare iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura.

Il sindaco Nicolò Catania si ritiene soddisfatto della confermata inclusione della città di Partanna nella graduatoria nazionale di “Città che legge”, come l’assessore alla cultura Noemi Maggio che resta al lavoro per una più vasta progettazione avente come oggetto sempre la promozione della lettura e l’amore per i libri.

Partanna, quindi, è presente assieme alle altre città italiane e siciliane, anche per il biennio 2022/2023, nell’elenco dei Comuni che hanno ottenuto la qualifica dimostrando di avere i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico reso noto nello scorso giugno.