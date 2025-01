PARTANNA – Danneggiato l’albero natalizio della Pro Loco. Un episodio analogo era successo alcuni giorni fa quando era andata distrutta una cappella raffigurante la natività di Cristo; in quell’occasione la colpa dell’accaduto era stata imputata alle condizioni atmosferiche, ma questa volta sembra proprio che sia stata la mano dell’uomo a causare il danno. L’area è spesso rifugio di rifiuti e in condizioni degrado, come testimoniano le numerose bottiglie di birra abbandonate e le scritte sui muri circostanti l’edificio storico dell’ex Convento delle Benedettine.

Stefano Caruso