Partanna senza vocazione turistica? Le proteste dell’on. Catania

PARTANNA – «Come evidenziato nei giorni scorsi da un comunicato stampa diramato dalla Regione, il Comune di Partanna è risultato l’unico della provincia di Trapani a restare fuori dall’elenco degli enti a vocazione turistica, pubblicato con decreto dall’assessore regionale al turismo Elvira Amata. Ho subito chiesto dei chiarimenti all’assessore, che ha inviato una nota all’Istat per conoscere le motivazioni della mancata inclusione. Intanto mi preme chiarire alcuni aspetti importanti per la comprensione della vicenda».

Con queste parole il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, affronta l’argomento spiegando alcuni passaggi, dal momento che alla base della classificazione Istat ci sono dei parametri precisi: criteri geografici e antropici e densità turistica, risultato di un insieme di dati che, per alcuni casi non sarebbero veritieri, proprio come nel caso di Partanna.