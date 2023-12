Partanna Today ha festeggiato dieci anni di attività

PARTANNA – Sono trascorsi dieci anni dal 13 Dicembre 2013, quando un gruppo di amici diede vita ad una delle più innovative pagine social dedicate a Partanna e all’intero territorio belicino. Stefano Caruso, Vito Caronna, Giuseppe Lombardo, Anna Caterina Marcelli e Gaspare Nastasi in quel freddo inverno, con un filmato, fecero gli auguri natalizi ai numerosi membri del gruppo “ Partanna Today”, e da lì, quasi per gioco iniziò l’avventura delle interviste e dei servizi di informazione sociale e culturale che caratterizzano anche oggi il marchio del social. La testata di news , nel corso degli anni ,acquisisce sempre più prestigio e credibilità con la presenza costante alle manifestazioni e agli eventi del territorio. Le videocamere e le macchine fotografiche si accenderanno centinaia di volte e racconteranno un periodo storico ricco di attività e trasformazioni sociali. I video verranno caricati sulla piattaforma “Youtube” , raccogliendo manifestazioni di stima e gradimento dai followers e raggiungendo il considerevole numero di oltre 800.000 visualizzazioni dei filmati inseriti in rete. Nel frattempo il gruppo è diventato un’associazione culturale che si occupa prevalentemente di informazione. Durante questo primo decennio si sono alternati diversi collaboratori , infatti oltre ai già citati componenti storici del gruppo, si sono aggiunti volontari ed appassionati di giornalismo e fotografia, come Giusi Cangemi, Rosy Cusumano, Nunzio Nastasi, Raimondo Savarino, Nicola Rizzo, Vito Mangione e gli attuali reporter Giuseppe Minaudo ed Andrea Nastasi. Inoltre, in occasione del decennale, è stato realizzato un video augurale che ha visto la partecipazione di followers, associazioni, attività commerciali ed alcuni artisti e volti noti, , tra cui I Nomadi, Il Giardino dei Semplici, Totò Cascio, Numa e Phil Palmer, Corradino Mineo, Daria Biancardi e Valentina Persia.

Stefano Caruso