Parte la nuova campagna di Natale dell’AIL, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma

PALERMO – Le Stelle di Natale e i Sogni di Cioccolato dell’Ail Palermo Trapani, le due principali opportunità per sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi, per assistere i malati e i loro familiari, saranno consegnate anche a domicilio o acquistabili nei negozi dei fioristi di Confcommercio Palermo e Confesercenti Palermo, presso gli associati FIPE che aderiscono all’iniziativa e negli esercizi commerciali convenzionati. Saranno circa 70 i gazebo dell’Ail presenti nelle province di Palermo e Trapani nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 dicembre. A Palermo saranno montati a Piazza Croci, Piazza Unità d’Italia, Via Magliocco, e nelle sedi dell’Oviesse di viale Strasburgo e Corso Calatafimi.

Lo ha comunicato Pino Toro, presidente Ail Palermo Trapani, nel corso della presentazione della campagna di raccolta fondi, svoltasi nella sede dell’Ance Palermo, che ha come slogan “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” e “La buona stella sei tu!”.

Tramite un regalo solidAil, questo Natale potrà essere davvero speciale per chi affronta un tumore del sangue, per chi è costretto a casa e non potrà essere circondato dall’affetto della propria famiglia, per chi deve curarsi in ospedale e non può essere assistito da un familiare.

Per facilitare la donazione, sono stati attivati tantissimi negozi e aziende solidali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Rimane, come sempre, la possibilità di ritirare direttamente nella sede dell’Associazione i propri regali solidAIL, simboli della lotta contro i tumori del sangue.

Per ordinare o chiedere informazioni è possibile contattare i numeri 091/6883145, 091/7721678, 329/5941696, inviare una email info@ailpalermo.it, o visitare il sito www.ailpalermo.it. È possibile anche acquistare i prodotti attraverso i partner socialfood.it e insiciliafood.com.

Pino Toro, presidente Ail Palermo Trapani: “La collaborazione ormai consolidata con i fioristi è strategica per raggiungere i cittadini in un periodo ancora molto complesso. È importante il coinvolgimento delle forze produttive nei confronti delle emergenze sociali che l’Ail cerca di affrontare, potenziando l’accesso alle terapie delle fasce più fragili e l’accoglienza dei malati fuori sede e dei loro familiari. Partecipare alla campagna significa continuare a garantire servizi fondamentali come il Servizio Navetta, le Case Ail, l’Assistenza Domiciliare, il Servizio di Psicologia. La campagna mette al primo posto il sostegno della ricerca scientifica, che sta portando a grossi risultati per combattere le malattie ematologiche e che l’opinione pubblica deve sostenere”.

Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo: “La solidarietà è uno di quei valori che Confcommercio ama promuovere e anche quest’anno, coinvolgendo le nostre aziende associate, vogliamo garantire il maggiore sostegno possibile a una onlus come l’Ail che merita appoggio incondizionato”.