Partinico “Maggio dei Libri”: BCsicilia e Istituto Dolci al Centro disabili per leggere le favole di Esopo

PARTINICO – Nell’ambito dell’iniziativa “Maggio dei Libri 2023”, BCsicilia Sez. Sebastiano Tusa di Partinico insieme all’Istituto Superiore Danilo Dolci, incontrano i ragazzi diversamente abili dell’A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) per leggere le favole di Esopo in un setting comunicativo. L’incontro si terrà giovedì 25 maggio alle ore 9,30 presso il Centro diurno per disabili in […]

PARTINICO – Nell’ambito dell’iniziativa “Maggio dei Libri 2023”, BCsicilia Sez. Sebastiano Tusa di Partinico insieme all’Istituto Superiore Danilo Dolci, incontrano i ragazzi diversamente abili dell’A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) per leggere le favole di Esopo in un setting comunicativo. L’incontro si terrà giovedì 25 maggio alle ore 9,30 presso il Centro diurno per disabili in via M. Mancuso, 8 a Partinico.

Il laboratorio si svolge all’interno dei locali confiscati alla Criminalità organizzata, nella struttura per disabili medio gravi. I volontari del BCsicilia e i ragazzi dell’istituto Danilo Dolci, supportati dagli operatori e coadiuvati da un setting appositamente allestito per la condivisione delle letture (in questo caso verranno lette tre favole tratte dal libro di Esopo), animeranno la mattinata con l’obiettivo di favorire la promozione di momenti di riflessione. Il gioco creato dal setting strategico genera un momento che trasforma i lettori in personaggi, rendendoli parte delle storie, portandoli ad aumentare via via il livello di riflessività che l’implicito delle tre storie lette porta con sé, condividendo le idee in gruppo e favorendo la comprensione e la partecipazione.