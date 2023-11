PARVA FAVILLA: Due/Tre consigli gratuiti (anche perché non richiesti)

Un detto antico raccomanda di non dare consigli a chi non te li chiede. Nella migliore delle ipotesi, infatti, a darli si corre il rischio di non essere tenuti in considerazione, quando non, addirittura, di essere mandati a quel paese. E tuttavia, il mondo è pieno di “consiglieri” non richiesti. Io sono uno di questi. Non richiesto e inascoltato, ma non per questo rassegnato. Anzi! D’altronde, se è vero che “quattro occhi vedono più di due”, va da sé che anche l’uomo della strada possa dare un consiglio a chi è stato eletto Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale, soprattutto se di prima nomina. Ed ecco due/tre consigli su delle materie ripetutamente trattate in questa rubrica. Partiamo dalla pubblica illuminazione. Avevamo il più bell’impianto della provincia; siamo ridotti al lumicino. Certo, è pressoché impossibile tornare indietro. Ma perché non ricorrere, magari operando a stralci, all’aumento della potenza delle lampade? E dal generale al particolare: la piazza Matrice era illuminata da cinque artistiche strutture bronzee; da anni è nel buio totale. Perché non ripristinare quei candelabri “archiviati” malamente: uno a ridosso dell’ex Macello e gli altri quattro nello spazio del Depuratore di c.da Camarro? Candelabri che assicuravano ad una delle piazze più belle di Partanna un aspetto da “città turistica”. E a proposito di “città turistica”, al forestiero in cerca di bellezza, da qualche tempo viene impedito di fruire di una delle “meraviglie” della nostra città: l’interno della Chiesa Madre con le pregevoli opere in stucco, il coro ligneo, l’acquasantiera della scuola del Laurana, l’organo monumentale. Perché non ricorrere ad uno stratagemma per tenere aperta la chiesa, quale il distacco di un ex articolista o una convenzione con il sacrista? E dal particolare al generale: in passato Partanna, con meno uomini e mezzi, era ben pulita; da un po’ d’anni lascia molto a desiderare. Perché non invitare gli addetti alla N.U. a non limitarsi allo svuotamento dei contenitori?