Pastorale giovanile, incontro di formazione per educatori e animatori

PARTANNA – Un incontro di formazione rivolto a educatori, animatori, capi scout e a quanti desiderano prepararsi a svolgere un servizio educativo nelle realtà giovanili del territorio. A organizzarlo per sabato 7 marzo, inizio ore 9,30, al Seminario vescovile di Mazara del Vallo è il Servizio diocesano di Pastorale giovanile. «L’appuntamento nasce dall’esigenza di offrire spazi qualificati di crescita, aggiornamento e confronto, in un tempo in cui l’accompagnamento dei giovani richiede competenza, consapevolezza e capacità di leggere i cambiamenti culturali e comunicativi in atto», spiega il condirettore del Servizio Samuele Arsena. L’incontro alternerà momenti formativi e attività laboratoriali, favorendo la condivisione di esperienze, problematiche e prospettive educative. Sarà un’occasione concreta per rafforzare il lavoro di rete tra le diverse realtà ecclesiali e associative della diocesi, valorizzando il contributo di ciascuno. La partecipazione è aperta a tutte le fasce di età. Per informazioni e iscrizioni: Samuele, 3206136420 e Michele, 3803847939.