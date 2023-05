Peppe La Commare canta Renato Zero

MARSALA – Si terrà il 𝟯 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵 al Teatro ‘Sollima’ a Marsala lo spettacolo musicale “𝗜 𝗠𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗔𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮” – 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮 𝗥𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗭𝗲𝗿𝗼. L’evento organizzato dall’Associazione culturale CIURI, con il patrocinio del Comune di Marsala, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala, vedrà la partecipazione del coro dell’Istituto, formato appositamente per questa occasione.

Lo spettacolo vedrà sul palco Peppe La Commare, accompagnato al pianoforte dal Maestro Gianfranco Parrinello e al sax da Graziano Tumbarello.

L’integrazione dei bambini delle scuole in spettacoli musicali con professionisti della musica, rappresenta un’opportunità unica per loro di sperimentare e vivere in prima persona l’esperienza musicale, sviluppando la propria sensibilità artistica, la propria autostima e la capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri. L’Associazione CIURI, grazie alla collaborazione del Dirigente Claudio Gulotta e dei docenti dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala, ha voluto offrire questa opportunità agli studenti, che potranno esibirsi sul palco assieme ai professionisti della musica.

L’evento rappresenta un’importante occasione per vivere una serata all’insegna della musica e dell’arte ripercorrendo la carriera straordinaria di un grande della musica italiana come Renato Zero, in un’atmosfera di festa e di condivisione.

La prevendita (posto unico € 10) è disponibile presso:

– Trattoria Garibaldi, piazza dell’Addolorata

– Paninoteca Giuppy Snack, c/da Fornara (davanti scuola A. De Gasperi)