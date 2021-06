Per celebrare la Giornata mondiale del Rifugiato, “Ripuliamo insieme” la spiaggia di Torretta Granitola

CAMPOBELLO DI MAZARA – È in programma per mercoledì 30 giugno alle 16.30 l’iniziativa “Ripuliamo insieme la spiaggia di Torretta Granitola”, che coinvolge il Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Campobello di Mazara, gestito dal Consorzio Solidalia, l’Amministrazione comunale, il Lions Mazara del Vallo, il Club Nautico e le associazioni Yalla, CambiaVento e A.B.A. “Together […]

CAMPOBELLO DI MAZARA – È in programma per mercoledì 30 giugno alle 16.30 l’iniziativa “Ripuliamo insieme la spiaggia di Torretta Granitola”, che coinvolge il Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Campobello di Mazara, gestito dal Consorzio Solidalia, l’Amministrazione comunale, il Lions Mazara del Vallo, il Club Nautico e le associazioni Yalla, CambiaVento e A.B.A.

“Together we can do anything – Insieme possiamo fare la differenza” è il claim dell’edizione 2021 della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzata dall’ UNHCR, e non poteva esserci occasione migliore per celebrare questa ricorrenza che realizzare tutti insieme (migranti e operatori SAI, enti e associazioni, ecc) un’attività volta a migliorare il bene comune.

I partecipanti si troveranno alle 16.30 a Piazza Mercato nei pressi della sede del Club Nautico. Lì verranno consegnati ai volontari sacchetti e guanti per la raccolta dei rifiuti. L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara e si avvale della collaborazione delle associazioni del territorio.

Una bellissima iniziativa che esprime con gesti concreti il potere dell’inclusione e dell’integrazione e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione al rispetto e alla cura dell’ambiente e del bene comune.