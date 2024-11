Per il 25 novembre una campagna informativa di Cgil, Cisl e Uil Trapani sul numero antiviolenza 1522

TRAPANI – Tredici cartelloni informativi per far conoscere a tutti il numero antiviolenza 1522 saranno affissi da lunedì 25 novembre, e per dieci giorni, nelle vie principali della città di Trapani.

L’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil Trapani nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne intende far conoscere il numero di pubblica utilità nato per contrastare gli atti di stalking e di violenza, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, accessibile gratuitamente dall’intero territorio nazionale, da rete fissa e mobile.

“Come ogni anno – affermano le responsabili pari opportunità delle tre sigle sindacali Daniela Milana, Margherita Bassignana e Antonella Parisi – abbiamo voluto dare il nostro contributo di sensibilizzazione e di informazione relativamente a un fenomeno, quello della violenza di genere, che non sembra ne’ rallentare ne’ tanto meno arrestarsi. Questa volta abbiamo deciso di focalizzarci sulla diffusione del numero 1522 affinché coloro che sono vittime di violenza non si sentano soli, ma possano essere consapevoli che possono trovare un aiuto concreto e professionale per venire fuori dalla loro condizione”.