PIZZELLE DI MELANZANA

a cura di Ina Venezia.

Ingredienti: 1 melanzana lunga grande, una scamorza affumicata, 15 pomodorini datterini, olive verdi o nere, capperi, sale, olio evo, origano (facoltativo).

Lavate e asciugate una melanzana grande. Tagliatela a fette spesse 1,5 cm.

Disponete le fette di melanzana su una teglia foderata con carta forno e incidetele con un coltello formando una griglia.

Spennellate con olio evo e salate. Mettetele in forno statico a 200° per circa 10/15 minuti.

Nel frattempo lavate e asciugate i pomodorini; poi tagliateli a metà. Trascorsi 10 minuti, estraete le melanzane dal forno. Adagiate su ciascuna fetta di melanzana una fetta di scamorza, 3 o 4 metà di pomodorini, un paio di olive denocciolate, 3 o 4 capperi.

Infornate per altri 20 minuti circa, finché le melanzane non saranno tenere e il formaggio non si sarà ammorbidito e dorato lievemente. Se volete cospargete di origano prima di servire.