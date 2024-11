PNRR: Incontro formativo. Attività supporto/monitoraggio interventi finanziati

TRAPANI – Nell’ambito della formazione del personale contrattualizzato, la Prefettura di Trapani, in collaborazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – Direzione Generale, Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, con l’Ispettorato Generale per il PNRR, ha programmato lo svolgimento di una giornata di formazione sul PNRR al fine di coadiuvare le amministrazioni locali nell’effettuazione degli adempimenti per l’implementazione dei dati e la rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS.

L’iniziativa formativa, rivolta agli Enti Locali del territorio – Sindaci, Segretari Comunali e Addetti al PNRR – avrà luogo mercoledì 27 novembre con inizio alle ore 9:00 presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura.