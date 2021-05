POLLO ALLA BIRRA

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 1 k di fusi di pollo, 330 ml di birra chiara, 4 rametti rosmarino, 6 foglie di salvia, 3 foglie di alloro, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Prendete i fusi di pollo con la pelle, salateli e pepateli, massaggiandoli bene su tutti i lati. Appoggiateli all’interno di un’ampia scodella e aggiungete i rametti di rosmarino, le foglie di salvia e di alloro. Innaffiate il tutto con la birra chiara e lasciate marinare il pollo nella birra per circa 2 ore a temperatura ambiente. Versate in una padella l’olio extravergine di oliva e unite due spicchi di aglio. Mettete a cuocere il pollo, dopo averlo scolato, a fuoco alto per qualche minuto girandolo spesso. Sfumate con la birra della marinatura, abbassate la fiamma e continuate la cottura per circa 40 minuti fino a quando la birra non si sarà un po’ addensata.