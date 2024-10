Prefettura di Trapani: Corso di Abilitazione per Ufficiali Stato Civile

TRAPANI – E’ stato aperto dai saluti del Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Trapani il corso di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile, finanziato dal Ministero dell’Interno, coordinato dalla Prefettura di Trapani, con il coinvolgimento delle Prefetture di Ragusa e Siracusa e la collaborazione dell’ Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (Anusca).

Il corso di cinquanta ore si svolgerà in modalità e-learning nelle giornate del 2, 9,16,23,30 ottobre e del 6 novembre ed è rivolto ai dipendenti comunali di ruolo, titolari della delega delle funzioni di ufficiale di stato civile da almeno 5 anni delle Province di Trapani, Ragusa e Siracusa.

Al corso hanno partecipato anche 88 dipendenti comunali in qualità di “uditori” che, pur non essendo titolari della delega delle funzioni di ufficiale di stato civile da almeno 5 anni, hanno manifestato il desiderio di accrescere le proprie competenze in ordine alla registrazione e alla conservazione di atti riguardanti la capacità e lo stato delle persone, in un contesto storico e normativo in continua evoluzione.

Sono state affrontate nella prima lezione, dal docente Nicola Corvino, le tematiche generali sull’innovazione tecnologica nell’ambito dei servizi demografici e sono stati discussi dal docente Romano Minardi i presupposti, le modalità di rilascio e promozione della Carta di Identità elettronica nel rispetto della normativa sulla privacy.