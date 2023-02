Premio 91025 alla Trattoria Garibaldi nel suo 60esimo compleanno

MARSALA – In coincidenza con il 60esimo compleanno della Trattoria Garibaldi, nel corso della serata di domenica, 12 febbraio, l’Associazione ‘Ciuri’ ha conferito il ‘Premio 91025’, la cui cerimonia di consegna si svolge a Marsala da 8 anni, per premiare le eccellenze del territorio, proprio alla Trattoria Garibaldi. Presente alla serata, presentata da Sara Peralta […]

MARSALA – In coincidenza con il 60esimo compleanno della Trattoria Garibaldi, nel corso della serata di domenica, 12 febbraio, l’Associazione ‘Ciuri’ ha conferito il ‘Premio 91025’, la cui cerimonia di consegna si svolge a Marsala da 8 anni, per premiare le eccellenze del territorio, proprio alla Trattoria Garibaldi. Presente alla serata, presentata da Sara Peralta al suo debutto sul palco, l’assessore Ignazio Bilardello in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, che si è complimentato con la Trattoria, sottolineando come sia sempre più importante la sinergia tra il pubblico e il privato, e apprezzando l’organizzazione di ‘Ciuri’.