Premio Tre Civette sul Comò per Filastrocche sia a Tema Libero che su Storie Popolari

TORINO – Il Centro Studi Cultura e Società ha promosso la II Edizione del premio, Tre Civette sul Comò per filastrocche, a partecipazione gratuita con Scadenza per l’invio delle opere 15/07/2021.

Si riporta di seguito il Regolamento completo del Premio.

Regolamento

Premio Tre Civette sul Comò

ARTICOLO 1 – FINALITA’ – Il l Premio Tre civette sul comò rientra nel Progetto Piemonte Letteratura e Tradizioni Popolari. Riservato alle filastrocche, composizioni poetiche caratterizzate da un linguaggio semplice e ritmato. Di origine popolare, rappresentano una forma espressiva usata, sia nel passato per tramandare tradizioni o contro le maldicenze, che nella letteratura per l’infanzia contemporanea.

ARTICOLO 2 – TEMA E SEZIONI DEL PREMIO.

Le sezioni del Premio sono le seguenti:

· A) Tema Libero. Nessun vincolo di contenuto. Sono ammesse sia opere che raccontano storie vere che di pura fantasia. Possono essere serie o scanzonate, per grandi e piccini. Testo esclusivamente in lingua italiana.

· B) Storie di Paesi e Città. Il contenuto è a tema ed è una testimonianza di cultura popolare con il racconto di storie del proprio paese e della propria città, prendendo spunto dai ricordi di nonni e persone anziane. Testi in lingua italiana. Il testo può essere accompagnato dalla sua traduzione nella lingua del paese d’origine o in dialetto, piemontese o di altre regioni italiane.

ARTICOLO 3 – FORMA E LUNGHEZZA

Non sono richiesti vincoli metrici, ma il ritmo deve essere rapido e cadenzato con rime, assonanze e allitterazioni ricorrenti. Massimo 50 versi ogni filastrocca.

ARTICOLO 4 – SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.

Partecipazione gratuita. E’ possibile partecipare con un massimo di due filastrocche per sezione. Per chi desidera partecipare ad entrambe le sezioni il limite massimo è di tre filastrocche (due in una sezione ed una nell’altra, a sua scelta)

Nessun vincolo di età. Non sono richieste le modalità di partecipazione specifiche per le classi. Gli studenti possono partecipare anche a titolo individuale

L’invio delle opere va effettuato entro il 15/07/2021 esclusivamente con posta elettronica a culturaesocieta@gsvision.it o cultsoc@fastwebnet.it (NB. Dopo l’invio della mail attendere sempre un OK di conferma entro 24 h). Le opere vanno trasmesse in un file in word (o simile) con i dati dell’Autore (indifferente se nella stessa mail o nel file word allegato), contenente il testo dell’opera. I dati dell’Autore richiesti sono i seguenti: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, anno di nascita (per i soli minori), indirizzo email

ARTICOLO 5 – GIURIA E VALUTAZIONE. Le opere partecipanti saranno valutate da una apposita giuria di esperti, i cui componenti saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione. L’esame e la valutazione delle opere vengono effettuati in forma anonima. I criteri di valutazione sono definiti da apposite Linee Guida consultabili a questo linkl

https://culturaesocieta.gsvision.it/content/L’Associazione/04%20Documenti%20di%20Indirizzo nella sezione Associazione.

ARTICOLO 6 – RISULTATI E PREMIAZIONE. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino domenica 17 ottobre 2021 in sala priva di barriere architettoniche. Possibile, in data successiva, anche una Video Conferenza.

La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione, a tutti i concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica indicato. Gli esiti saranno comunque pubblicati nell’Antologia, resa disponibile sul sito dell’Associazione.

ARTICOLO 7 – PREMI ASSEGNATI. I premi assegnati sono i seguenti:

· Primi tre classificati: Targa del Centro Studi; Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno; Ammissione all’edizione successiva di Versi d’Autore (per le Filastrocche vincitrici di ognie sezione) ; Un libro

· Segnalazioni di Merito: Vetrinetta del Centro Studi; Un libro

· Menzione della Giuria: Diploma del Centro Studi; Un libro

Pubblicazione gratuita di tutte le opere premiate sul Catalogo del Premio.

Con la collaborazione delle Amministrazioni patrocinanti, dopo la premiazione è prevista la realizzazione di eventi locali in presenza e/o Video Conferenza per la promozione delle opere degli Autori premiati e la promozione culturale e turistica delle tradizioni popolari dei territori.

ARTICOLO 8 – ANTOLOGIA. E’ prevista la realizzazione di un’Antologia, che costituisce il Catalogo del Premio, con le graduatorie e la riproduzione delle opere premiate.

La versione E-Book sarà consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito nella sezione Pubblicazioni (http://culturaesocieta.gsvision.it/). Inoltre, per chi desidera la versione cartacea sarà disponibile a richiesta, in un limitato numero di copie, durante la premiazione al prezzo di composizione e stampa. La proprietà artistica resterà comunque degli Autori.

ARTICOLO 9 – PRIVACY. La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il Centro Studi Cultura e Società si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. La Privacy Policy adottata dal Centro Studi Cultura e Società in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 è consultabile sul sito a questo link

https://culturaesocieta.gsvision.it/content/L’Associazione/04%20Documenti%20di%20Indirizzo nella sezione Associazione.