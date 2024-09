Presentata la Lettera del Vescovo per il nuovo anno pastorale. Il testo commentato da don Marco Renda nella parrocchia San Lorenzo

MAZARA DEL VALLO – Camminare insieme, sinodalità, approfondire il rapporto con la Parola, e il Giubileo come invito alla speranza. Sono questi i punti nevralgici della Lettera che il Vescovo Giurdanella ha presentato per l’avvio del nuovo anno pastorale, nei giorni scorsi nella parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo. Dopo un momento di preghiera, a commentarla è stato don Marco Renda, a fianco al Vescovo e al Vicario generale don Gioacchino Arena. Lo scorso anno l’attenzione è stata rivolta alla Parola di Dio, quest’anno, invece, nel quale ricade il Giubileo, «vorremmo approfondire il rapporto con la Parola per un incontro sempre più vero col Signore, tra di noi e con tutti», scrive il Vescovo. Al termine dell’intervento di don Marco Renda, il Vicario generale don Gioacchino Arena ha illustrato il calendario diocesano.

Al termine della presentazione della Lettera pastorale e del calendario diocesano, il Vescovo ha reso note alcune nuove nomine e altre già fatte a partire da luglio. Don Antonio Civello è stato nominato cappellano della residenza sanitaria assistenziale “Villa Letizia” di Mazara; don Pietro Caradonna cappellano dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala; il diacono Davide Caravà cappellano dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi; don Marco Laudicina cerimoniere del Vescovo; fra’ Francesco Maria Strazzeri vicario parrocchiale a Santa Lucia di Castelvetrano; il diacono Alessandro Maria Pulizzi responsabile diocesano di “Sovvenire”; don Alessandro Palermo segretario del Consiglio presbiterale diocesano; don Somda Koudormè Maxime vicario parrocchiale a San Lorenzo in Mazara del Vallo; don Vincenzo Aloisi rettore della chiesa San Bartolomeo in Castelvetrano; il diacono Girolamo Errante Parrino (attuale Direttore Caritas diocesana) responsabile dei diaconi. Infine il Vescovo ha dato notizia che Giovanni Marino della comunità parrocchiale Maria Ss. delle Grazie al Puleo di Marsala svolgerà un anno di missione fidei donum in Ecuador.