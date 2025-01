Presentato oggi un nuovo indirizzo di studi nel settore tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

PARTANNA – Presentato nell’Auditorium dell’Istituto Superiore “Dante Alighieri”di Partanna il nuovo corso di studi dell’indirizzo tecnico agrario-agroalimentare-agroindustriale su cui hanno puntato l’amministrazione comunale, la dirigente scolastica dell’Istituto Alighieri-D’Aguirre e l’on. Mimmo Turano che hanno operato in sinergia per il raggiungimento dell’obiettivo di avviare a Partanna a partire dall’anno scolastico prossimo un corso di studi (che con le prime iscrizioni già conta dieci iscritti) “coerente – ha evidenziato il sindaco Francesco Li Vigni – col territorio che è vocato all’agricoltura. Il nostro faro per la realizzazione del progetto è l’on. Mimmo Turano” che sedeva al tavolo dei relatori. Tra il pubblico, presenti alunni, docenti, consiglieri comunali, amministratori del comune di Partanna e dei paesi vicini.