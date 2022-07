MARSALA – Organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ e dalla Rivista on line Loft Cultura, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik Erice, si terrà venerdì 15 luglio, alle ore 19.30, alla Chiesa del Carmine a Marsala, la presentazione del libro della modella e influencer Giorgia Soleri “La signorina Nessuno”. Dopo un percorso incentrato sull’attivismo per il riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo, Giorgia Soleri debutta nell’editoria con il suo primo libro di poesie dedicato alla difficoltà di amare in silenzio, all’arte di saper aspettare, di desiderare a distanza. Ma anche alla fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, alle battaglie di tutti i giorni, alla perdita e al dolore, tutti temi che esplora nel libro, in cui poesia, prosa e illustrazioni si avvicendano come in un canto e controcanto. Il suo progetto nasce da molto lontano e, tramite l’uscita di questo libro, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, ha deciso di svelarsi ancora di più nei confronti del suo pubblico, dopo aver portato avanti un percorso come attivista, confluito in un’importante richiesta alla politica italiana: è stata, infatti, depositata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del Sistema sanitario nazionale.

L’appuntamento, realizzato anche grazie alla collaborazione con la Diocesi di Mazara del vallo e l’Associazione GIVA – delegazione di Marsala, si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Comunale.