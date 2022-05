Presentazione del numero speciale della rivista “Labirinti” dedicato a Giovanni Ingoglia

TRAPANI – La segreteria provinciale di Trapani dell’Associazione Siciliana della Stampa, per commemorare il collega giornalista Giovanni Ingoglia, già segretario trapanese dell’Assostampa e vice presidente del Consiglio regionale, scomparso lo scorso anno, ha deciso di pubblicare un numero speciale della rivista di cultura del territorio “Labirinti”, fondata e diretta da Ingoglia tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90, edita dalla Associazione Orestiadi di Gibellina e distribuita dalla Feltrinelli.

Questo numero speciale contiene articoli, tra gli altri, di Ludovico Corrao, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia, Arnaldo Pomodoro, Piestro Consagra, Ludovico Quaroni, Roberto Andò. La prefazione è di Mariza D’Anna, capo servizio de La Sicilia e la postfazione di Francesca Corrao, presidente del comitato scientifico della Fondazione Orestiadi di Gibellina.

Il volume, pubblicato da Màrgana edizioni di Trapani per conto dell’Assostampa, sarà presentato venerdì 13 maggio alle ore 17,00 all’Oratorio San Rocco, museo d’arte contemporanea, in via Turretta 12 a Trapani, da Roberto Ginex segretario di Assostampa Sicilia che ha patrocinato la pubblicazione, da Mariza D’Anna e da Rosalba Virone, già redattrice della rivista, alla presenza della famiglia Ingoglia.

L’evento sarà valido quale formazione continua dei giornalisti, iscrizioni su formazionegiornalisti.it (“Enti terzi”).