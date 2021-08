Presentazione del volume “La spiaggia insanguinata” di Ignazio Bascone

MAZARA DEL VALLO – Domani Giovedì 19 Agosto 2021 alle ore 21.00 a Mazara del Vallo – in Zona blu Mazara Valley, Complesso Monumentale Corridoni, l’Associazione Culturale Zuara e Libridine presentano il volume “La spiaggia insanguinata” di Ignazio Bascone.

Dopo i saluti Istituzionali di Germana Abbagnato Assessore alla Cultura, dialogheranno con l’autore Vanna Quarello e Francesco Mezzapelle.

La storia narrata è liberamente ispirata a un fatto di cronaca reale accaduto in questo territorio. Ignazio Bascone con una narrazione secca e tagliente, non incline alle divagazioni, con dialoghi reali e veloci, caratterizzati da un uso efficace del dialetto siciliano, prospetta tre soluzioni del mistero della morte di Vanni e Alfredo, due intellettuali fortemente legati dalla passione, che vengono freddati senza pietà in una spiaggia isolata di Amhria. Ma l’intrigo è più complesso e quando compare la soluzione, in cui è protagonista l’ex compagna di Vanni, a suggello della inutilità dell’affanno umano, spunta un’altra verità che non risolve nulla.