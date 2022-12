Primo messaggio natalizio del vescovo Angelo Giurdanella ai fedeli. Domani sera la Veglia di Natale in Cattedrale, domenica il Pontificale

MAZARA DEL VALLO – Per il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella quello che si celebrerà domani sera (24 dicembre) e domenica sarà il primo Natale in mezzo al popolo di Dio della Chiesa mazarese. A poco più di due mesi dall’ingresso in Diocesi, il Vescovo presiederà la Veglia del Santo Natale domani alle 23,30 in Cattedrale […]

MAZARA DEL VALLO – Per il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella quello che si celebrerà domani sera (24 dicembre) e domenica sarà il primo Natale in mezzo al popolo di Dio della Chiesa mazarese. A poco più di due mesi dall’ingresso in Diocesi, il Vescovo presiederà la Veglia del Santo Natale domani alle 23,30 in Cattedrale e domenica alle ore 11 presiederà il Pontificale. Proprio in questi giorni è stato diffuso nelle parrocchie della Diocesi il messaggio di Natale del Vescovo che tra stasera e domani sarà in distribuzione gratuita ai fedeli.