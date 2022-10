Progetto “CAG piccoli educatori crescono”: inaugurato centro a Buseto Palizzolo

BUSETO PALIZZOLO – È stato inaugurato a Buseto Palizzolo un nuovo spazio dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, nell’ambito del progetto “CAG piccoli educatori crescono”, che ha l’obiettivo di offrire occasioni di aggregazione ed opportunità educative e formative a bambini e ragazzi per garantire il benessere psico-sociale ed evitare fenomeni di disagio giovanile e dispersione scolastica.

Il progetto è stato presentato questa settimana ai genitori e ai minori, anche attraverso dei giochi alla presenza dell’educatrice referente Martina Angelo, esperta in art therapy, la Coordinatrice di Progetto Alice Castelli, l’assistente sociale del comune di Buseto Palizzolo, Maria Stella Bica.

Il Centro di Aggregazione Giovanile, che si trova nella sede dell’ex scuola elementare Villaggio Badia, in via Sebastiano Bonfiglio, accanto alla Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù (frazione Badia), sarà aperto da lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. “Il CAG, quale spazio di socializzazione capace di contrastare il fenomeno dell’emarginazione sociale e della dispersione scolastica, si rivela per Buseto Palizzolo un importante luogo in cui si potranno consolidare amicizie, condividere esperienze, promuovere percorsi di crescita socio-educativa, non solo per i minori ma anche per le famiglie del territorio” afferma la Coordinatrice di progetto Alice Castelli.

Al servizio gratuito, promosso dal Distretto Socio-Sanitario n. 50, sarà possibile iscriversi (sino al raggiungimento del numero totale dei minori beneficiari) compilando un’apposita modulistica presso lo stesso CAG o tramite download sul sito ufficiale del Comune di Buseto Palizzolo.