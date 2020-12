Progetto “Carezze per un bebè” del Rotary Club Partanna

PARTANNA – Nei giorni scorsi, il Rotary Club Partanna, guidato dal Presidente avv. Tommaso Masanelli, in occasione del Natale, ha realizzato il progetto “Carezze per un bebè“. Tramite un protocollo con i Supermercati Conad e Maxisconto di Partanna, sono stati donati e distribuiti dal Club buoni spesa a famiglie indigenti, con bambini fino a tre anni d’età, per l’acquisto di alimenti e prodotti per l’igiene per la prima infanzia. Le famiglie destinatarie sono state individuate dal Comune di Partanna e dalla locale Croce Rossa, con la quale i soci rotariani hanno collaborato anche per la periodica distribuzione alimentare. “La tutela della prima infanzia è una delle aree di intervento a cui il Rotary rivolge le azioni di service – afferma il Presidente del Club – e in questo particolare momento le fasce più delicate, come i più piccoli, necessitano di sostegno concreto tramite le loro famiglie. È nostro dovere fare il possibile in tal senso”.