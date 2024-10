Progetto FAMI – 250 IN.TRA.: eventi formativi sui servizi per l’accoglienza

TRAPANI – Nell’ambito del progetto FAMI capacity building 250 “IN.TRA: interventi di potenziamento della governance dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Trapani”, la Prefettura di Trapani ha calendarizzato delle giornate formativo/informative rivolte agli operatori dei CAF e patronati della provincia, finalizzate ad un approfondimento sia delle procedure inerenti le istanze di ricongiungimento familiare e cittadinanza, che della vigente normativa.

La formazione si terrà in presenza presso la Prefettura di Trapani, come di seguito indicato:

Martedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Modulo 1: CITTADINANZA – la richiesta di cittadinanza per residenza;

Lunedì 11 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Modulo 2: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – dalla domanda al nulla osta;

Martedì 19 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Modulo 3: CITTADINANZA – la richiesta di cittadinanza per matrimonio;

Lunedì 25 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Modulo 4: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – dal nulla osta all’integrazione.

Gli interessati che volessero partecipare agli eventi formativi, possono aderire all’iniziativa inviando una mail al seguente indirizzo: protocollo.preftp@pec.interno.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “giornate formativo/informative FAMI prog- 250”, e nel corpo i rispettivi dati anagrafici, ente di appartenenza e recapiti (cell.. mail). All’atto della registrazione, verrà trasmesso il link per l’eventuale collegamento da remoto.